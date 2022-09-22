الموجة الـ 20.. تنفيذ 50 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمقرر أن يجري تنفيذها على 3 مراحل.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى تنفيذ 50 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة التابعة للموارد المائية والري وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية والأوقاف وذلك بأحياء "وسط، منتزه ثان، شرق"، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ولفت الشريف، إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

وتستهدف الحملات إزالة المباني والأسوار المخالفة التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات تقنين لاسترداد حق الدولة المواطن.

وأشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة إلى تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أراضي الموارد المائية والري، وتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أراضي الموارد المائية والري بنطاق حي شرق.

وأضاف الفولي، أنه حي أيضا تنفيذ 3 قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة منها قرار لإزالة التعديات على الأراضي التابعة لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية نطاق حي وسط، وتنفيذ قرارين لإزالة التعديات على أراضي هيئة الأوقاف بنطاق حي المنتزه ثان.