شكرا لقرائتكم خبر عن 50 عاما من "الفن الراقى".. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الفنان هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير هشام سليم، والذى رحل عن عالمنا بعد معاناة مع مرض السرطان، تاركا خلفه مسيرة فنية زاخرة وراقية امتدت لنحو 50 عاما.

وإذ تنعى التنسيقية رحيل الفنان هشام سليم، تعزي عائلته والوسط الفني وجميع محبيه في مصر والعالم العربي في رحيله، داعية المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.