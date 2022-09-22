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50 عاما من "الفن الراقى".. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الفنان هشام سليم

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القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير هشام سليم، والذى رحل عن عالمنا بعد معاناة مع مرض السرطان، تاركا خلفه مسيرة فنية زاخرة وراقية امتدت لنحو 50 عاما.

 

وإذ تنعى التنسيقية رحيل الفنان هشام سليم، تعزي عائلته والوسط الفني وجميع محبيه في مصر والعالم العربي في رحيله، داعية المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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