شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: مصر ستبقى مدافعا عن قضايا أمتها وأولها القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إن هناك تحديات كبيرة تستدعي اقصى درجات التنسيق، مشددا على أن مصر ستبقى مدافعا عن قضايا امتها وأولها القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم، الخميس، "نتمنى أن يكون اجتماعنا المقبل في القدس".

وشدد على أن الأزمات الراهنة تمثل حاجة ملحة لرسم منظومة إعلامية متكاملة لتتواكب مع الأوضاع العربية والإقليمية الراهنة.