اخبار العالم

كرم جبر: مصر ستبقى مدافعا عن قضايا أمتها وأولها القضية الفلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: مصر ستبقى مدافعا عن قضايا أمتها وأولها القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إن هناك تحديات كبيرة تستدعي اقصى درجات التنسيق، مشددا على أن مصر ستبقى مدافعا عن قضايا امتها وأولها القضية الفلسطينية.

 

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم، الخميس، "نتمنى أن يكون اجتماعنا المقبل في القدس".

 

وشدد على أن الأزمات الراهنة تمثل حاجة ملحة لرسم منظومة إعلامية متكاملة لتتواكب مع الأوضاع العربية والإقليمية الراهنة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا