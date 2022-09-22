الأمين العام لمجلس النواب يوقع مع نظيره المجري بروتوكولا للتعاون

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القاهرة - سامية سيد - وقع المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، مع مدير عام مكتب الجمعية الوطنية المجرية، بروتوكولاً للتعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري ومكتب الجمعية الوطنية المجرية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية المجر تلبية للدعوة الموجهة من نظيره المجرى.

ويتضمن بروتوكول التعاون المُوقع تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المجرية على مستوى الأمانة العامة للبرلمانين، من خلال بناء قدرات أعضاء الأمانة العامة في كلا البرلمانين المصري والمجري، فضلاً عن تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل البرلماني، خاصة على مستوى دعم عمل أعضاء البرلمان، كما يشتمل البروتوكول على آليات لتعزيز المشاورات البرلمانية الثنائية بين الجانبين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية المجرية، خاصة البرلمانية منها، تشهد زخماً ايجابياً في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين، وهو ما ينعكس على تبادل الزيارات المُكثفة رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، وذلك حرصاً على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع تاريخها العريق.



الأمين العام لمجلس النواب ونظيره المجرى



الأمين العام لمجلس النواب يوقع مع نظيره المجري بروتوكولاً للتعاون (2)



الأمين العام لمجلس النواب يوقع مع نظيره المجري بروتوكولاً للتعاون (3)



الأمين العام لمجلس النواب يوقع مع نظيره المجري بروتوكولاً للتعاون



الأمين العام لمجلس النواب



الامين العام ونظيره المجرى