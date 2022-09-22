تقرير حكومى يكشف 34 طريقا قوميا واستراتيجيا مستهدف بالخطة الاستثمارية لـ22/23

القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير حكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلى عن الملامح الاساسية لمبادرات قطاع النقل والمواصلات، المرصودة بالخطة الاستثمارية خلال العام المالى الجديد 2022/2023.

وفى هذا الصدد نستعرض المبادرات المستهدفه والمخصصات المالية فى قطاع النقل والمواصلات:

1 - الطرق القومية والاستراتيجية:

- 34 مشروع

- الاعتمادات المالية 17.2 مليار جنيه

2- المحاور العرضية:

- من 59 إلى 69

- الاعتمادات المالية 3.44 مليار جنيه

3- الكبارى العلوية:

- نهو 12 كوبرى

- استكمال 5 كبارى

- البدء فى كوبرى دقدوس العلوى

- الاعتمادات المالية 2.52 مليار جنيه

4- نهو محور / الفريق كمال عامر

- الاعتمادات المالية 2.15 مليار جنيه

5- نهو محور جيهان السادات

- الاعتمادات المالية 2.12 مليار جنيه.

وجاءت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالى الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالى 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة فى قطاع النقل، وفى مقدمتها القطار الكهربائى، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.