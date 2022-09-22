شكرا لقرائتكم خبر عن غياب صلاح وهالاند..مفاجآت بالجملة في قائمة الأفضل في سبتمبر بالبريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتواصل غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لحصد جائرة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر بعدما غاب أيضا عن شهر أغسطس بعد تراجع مستواه بشكل خاص ومستوى فريقه ليفربول بشكل عام.

غياب هالاند عن قائمة الأفضل

كما شهدت القائمة غياب مفاجئ لايرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي استطاع لفت انتباه الجميع باداءه وأهدافه المؤثرة مع الفريق.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، عن قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، خلال شهر سبتمبر والتي شهدت تواجد العديد من اللاعبين الذين نجحوا في وضع بصمتهم خلال الشهر الماضي.

قائمة الأفضل في الدوري الإنجليزي بشهر سبتمبر

وشهدت القائمة تواجد كل من كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، بالاضافة إلى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وإيميل هيوبيرج لاعب توتنهام.



اضافة إلى ذلك فتواجد أيضا كل من أليكس أيوبي من إيفرتون، وجاكوب رامسي من أستون فيلا، وفيليب بيلينج من بورنموث.

يذكر أن الشهر الماضي قد نجح ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في حصد الجائزة بعد اداء متميز للغاية وتألق ملحوظ للاعب السيتي الجديد.