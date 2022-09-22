انت الان تتابع خبر احتجاجات إيران.. حصيلة القتلى ترتفع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغت الحصيلة "17 شخصا من بينهم متظاهرين وشرطيين لقوا حتفهم في أحداث الأيام الأخيرة"، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي.

وكانت حصيلة سابقة نشرت، الأربعاء، تحدثت عن وفاة 5 أشخاص في التظاهرات التي خرجت، إثر وفاة مهسا أميني، الأسبوع الماضي، لدى شرطة الأخلاق التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب في إيران.



وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه الفتاة الراحلة ومناطق أخرى.