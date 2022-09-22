قرار جديد من المرور العامة يخص مواقع التسجيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن بدء العمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات في مواقع التسجيل.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر بدء العمل بنظام النافذة الواحدة"، مبينة ان "اول موقع باشر بهذا العمل هو موقع الرستمية وسوف يطبق في جميع المواقع".

واضافت ان "ذلك جاء بتوجيه من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي) بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات للمواطنين المراجعين لمجمعات التسجيل".