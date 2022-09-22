انت الان تتابع خبر محافظتان جديدتان تعطلان الدوام الرسمي الأحد المقبل - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يتقدم بخالص التعازي والمواساة الى مقام الامام المهدي المنتظر (عج) والى المراجع العظام والعالم الاسلامي والانسانية جمعاء لذكرى استشهاد الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم".وأضاف: "وبهذه المناسبة يعلن الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد القادم المصادف ٢٥ من شهر ايلول الجاري لدوائر المحافظة عدا الامنية والخدمية وذلك لتمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمات الى الزائرين".

ومن جانبه، قرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل بمناسبة ذكرى إستشهاد الرسول الأعظم (صلَّ الله عليه وآله وسلم)".

وأضاف، ان "العطلة يسثنى منها الدوائر الخدمية والصحية والامتحانات الدراسية".

