طريقة عمل سيروم منزلي لتكثيف وتطويل الرموش

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نصائح لتطويل الرموش

- تنظيف رموشك دائماً من بقايا المكياج لأن جفاف المكياج على رموشك قد يؤدي لتكسرها وسقوطها.



- إختاري منتجات المكياج المعروفة وذو جودة عالية.- تجنبي استخدام الرموش الصناعية بكثرة، لأن لصقها وإزالتها قد يؤديان إلى تساقط الرموش.

فوائد السيروم للرموش

يعتبر السيروم من المكونات الفعالة الذي يساعد على زيادة نمو الرموش وجعلها أطول، وذلك بفضل إحتوائه على الكثير من المكونات المغذية، التي تساعد من التخفيف من تساقط الرموش وتحفز نمو الشعر بشكل أسرع.

طريقة إستخدام السيروم على الرموش

- تنظيف رموشك أي غسلها جيداً بالماء الدافئ ثم تنشيفها قبل تطبيق السيروم.



- تطبيق القليل من السيروم على جذور الرموش العلوية وقومي بفرك السائل بشكل أفقي على طول خط الرموش.- تطبيق السيروم مرّة واحدة يومياً للحصول على نتائج فعالة.

طريقة عمل سيروم منزلي

سيروم فيتامين E مع زيت الخروع

سيروم الألوفيرا وزيت جوز الهند

سيروم الألوفيرا وزيت الزيتون

سيروم فيتامين E مع زيت الخروع

عمل سيروم في المنزل طريقة سهلة، قومي فقط بوضع في وعاء ملعقتين من زيت خروع مع ملعقتين من زيت جوز الهند وملعقة فيتامين E، ثم اخلطي المكونات جيدا في الوعاء، وتأكدي من نظافة الرموش وخلوّها من المكياج، ثم طبقي الزيت قبل النوم مباشرة على رموشك بواسطة فرشاه ماسكارا نظيفة وتجنبي ملامسته داخل عينيك، ثم أتركيه لليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي إغسلي عينيك بالماء أو بمزيل المكياج.

سيروم الألوفيرا وزيت الخروع

اخلطي ملعقتين طعام زيت الخروع وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا، وملعقة طعام من زيت الزيتون في وعاء، ثم انقلي هذا الخليط إلى زجاجة عطر فارغة نظيفة. يمكنك وضع هذا السيروم على رموشك قبل الذهاب إلى الفراش كل ليلة أو إذا كنت تريدين تخطي الماسكارا أثناء النهار، ما عليك سوى استخدام عصا الماسكارا لتطبيق هذا السيروم على الرموش. سيمنحك هذا السيروم نتائج رائعة إذا تم استخدامه بانتظام لمدة شهر، فهي طريقة رائعة لإبراز رموشك دون إضافة أي أصباغ داكنة مما يجعلها ماسكارا رائعة أيضاً.

سيروم الألوفيرا وزيت جوز الهند

عمل سيروم في المنزل يساعد على جعل رموشك جذابة ورائعة. فإذا كانت رموشك ضعيفة فقد تكون بسبب نقص الرطوبة. فوصفة الألوفيرا وزيت جوز الهند وزيت الخروع تساعد في تكثيف الرموش وتطويلها. فزيت جوز الهند مرطب طبيعي رائع، يساعد في تغذية الرموش، فيما يعتبر زيت اللافندر الأساسي رائع لهذه الوصفة لأنه يمكن أن يحفز نمو الشعر، لذلك قومي بإذابة زيت جوز الهند ليصبح سائل واخلطي معه ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الألوفيرا حتى يصبح المزيج ناعماً. بعدها أصبح بإمكانك تطبيقها على رموشك من الجذور إلى الأطراف بواسطة عصا الماسكارا، لذلك استخدميه كل مساء للحصول على أفضل النتائج.