استئصال ورم نادر يزن 10 كيلو من رئة مريضة بمستشفى قنا الجامعى

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، فى إنقاذ حياة مريضة 35 عاماً ، تعانى من ورم نادر بالرئة، حيث تم استئصال ورم ليفي متكلس ضخم من الرئة اليسرى وزنه حوالى 10 كيلو جرامات.

قال الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن هذه العملية النادرة تأتى فى إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، من منطلق حرصهم على تطوير العمل بالأقسام المختلفة من خلال رفع المستوى الأكاديمي والعملي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف الدكتور محمود خيرى، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، بأنه فور وصول المريضة المستشفى وهي تعانى من آلام شديدة بالصدر وصعوبة شديدة بالتنفس تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبمناظرة أشعة الصدر تبين وجود ورم كبير على الرئة اليسرى، فتم تحضيرها ودخولها للعمليات وتم استئصال الورم كليا بنجاح.

وأشار خيرى، إلى أن الفريق الجراحى، ضم كل من: الدكتور محمد عبد البارى الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر "الطبيبة شيماء أحمد مسلم" أخصائي جراحة القلب والصدر"، دكتور محمد عبدالمعطى، طبيب مقيم بالقسم ودكتوره ساندي عادل طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر.

وأضاف الدكتور محمد مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعى، إنه جرى المتابعة بالمستشفى حتى خروج المريضة وهى بصحة جيدة.