طعنه بمطواة.. إحالة عاطل متهم بقتل صاحب مقهى في المطرية للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة بإحالة المتهم بقتل صاحب مقهى في المطرية إلى محكمة الجنايات.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (صاحب مقهى كائن بدائرة القسم) متوفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة أمام المقهى محل عمله.

وكشفت التحقيقات عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عاطل، مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته المنوة عنها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.