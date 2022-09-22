براءة مُحفظ قرآن من تهمة هتك عرض طفلة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، ببراءة مُحفظ قرآن، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض طفلة أثناء وجودها في درس لتحفيظ القرآن الكريم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار ‏خالد ‏السعدني والمستشار الدكتور خالد الزناتي والمستشار شعبان إبراهيم غالي، وسكرتارية كل من ‏سامح إبراهيم الموفي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أحد الأشخاص بقرية كوم الديربي التابعة للمركز يتهم أحد الأشخاص المقيمين بالقرية ويعمل إمام وخطيب متطوعا ومحفظ للقرآن بالقرية بهتك عرض ابنته القاصر وتدعى "شمس"، 12عاما، والتعدي عليها جنسيا ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد ونقلها إلى المستشفى.

وقال الأب فى بلاغه إن المتهم يقوم بتحفيظ القرآن وأرسل نجلته لحفظ كتاب الله بمقابل شهري قدره 150 جنيها إلا أن بعد أسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة نجلته من آلام حادة وأخبرته بقيام المحفظ بالتعدي عليها.

كلف مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، وتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبطه ويدعى "محمد.ا.م.ح"، 34عاما، حاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر ويعمل إمام وخطيب متطوع محفظا للقرآن الكريم بالقرية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة والتي باشرت تحقيقاتها مع المتهم، وأحيل لمحكمة جنايات المنصورة والتي أصدرت حكمها السابق ببراءته.