وزيرة الثقافة تعلن مضاعفة أعداد الفائزين بجائزة المبدع الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلق منذ قليل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفل تكريم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير لعام 2022 وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والأطفال الفائزين بجوائز الدولة وذويهم.

وبدأ الحفل بعزف موسيقى لبعض الفائزين على آله البيانو، ويعقب الحفل الموسيقى كلمات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وكلمة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني زيادة أعداد الفائزين في كل مجال من مجالات الجائزة إلى أربعة فائزين بدلا من فائزين اثنين في كل فرع.

وقالت الكيلاني خلال كلمتها بحفل تكريم المبدع الصغير: يُسعدني أن نلتقي اليوم في مناسبةٍ عزيزةٍ ومُتميزةٍ، عزيزة لأنها ترتبط بالأطفال والنشء، وهم عماد هذا الوطن ومستقبله، ومتميزة لأنها ترتبط بجائزة غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي والإقليم.

وأضافت: اليوم يتم تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية، وهذه الجائزة الرائدة التي خصصتها مصر للأطفال والنشء، تؤكد اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرها لموهبتهم وإبداعهم٬ وتقام تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وتابعت: منذ فُتح باب التقدم للجائزة بداية العام الحالي تقدم لها أكثر من ألفين وخمسمائة مُبدع صغير من كافة أقاليم مصر ومحافظاتها، وتم قبول أعمالهم دون أي تمييز ليدخلوا في منافسة شريفة في مجالات الجائزة الثلاثة الآداب والفنون والابتكارات العلمية بكل الفروع التي اشتملت عليها، وخضعت الأعمال المُقدمة للتحكيم من خلال لجان مُتخصصة ووفق معايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين في المرحلة الأخيرة لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها بالفعل.

وواصلت: حرصا من وزارة الثقافة على تكريم عدد أكبر من المبدعين الصغار فقد تمت مضاعفة أعداد الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في هذه الدورة الثانية حيث تم اختيار أربعة فائزين في كل فرع من فروع الجائزة الثمانية بواقع فائزين لكل مرحلة عمرية، كما يسرني أن أشير إلى أن وزارة الثقافة ستقوم بتوفير الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار من خلال القطاعات والهيئات المختلفة التابعة للوزارة، وهو الشيء نفسه الذي تم مع الفائزين في الدورة الأولى من خلال دار الأوبرا المصرية وقطاع الفنون التشكيلية والمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

واستكملت: لقد تم البدء في إصدار سلسلة أدبية فنية جديدة تحمل عنوان "جائزة الدولة للمبدع الصغير" عن المركز القومي لثقافة الطفل لتعرف بابداعات الصغار في مجالات القصة والمسرح والشعر إضافة إلى الرسم.

جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير للمرة الأولى العام الماضى، تأكيدًا لاهتمام الدولة بالأطفال والنشء وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.​