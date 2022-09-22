إحباط محاولة تهريب أدوية غالية الثمن ومخدرات مع راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية غالية الثمن أخفتها راكبة مصرية الجنسية داخل حقائبها فور وصولها من تركيا.

وتم ضبط راكب أجنبي بحوزته مخدرات فور وصوله من بلجيكا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، استوقف أحمد عجمي، مأمور الجمرك، إحدى الراكبات تصطحب معها حقيبة واحدة أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وكلف أحمد الدلهماوي، مدير الإدارة بالإنابة، لجنة ضمت فادي نبيل وأحمد مجاهد، مأمورا الجمرك، تحت إشراف توني فكري، للبحث عند سير الحقائب عن أي حقائب أخرى تخص الراكبة، وتم العثور على حقيبتين كبيرتين عليهما اسم الراكبة وبتفتيش الحقائب تم ضبط 715 وحدة عبارة عن أمبولات وشرائط وزجاجات وعبوات دوائية غالية الثمن تقدر مبدئيا بعدة ملايين من الجنيهات.

الواقعة الثانية جاءت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، حيث تم ضبط راكب أجنبي بحوزته 9 عبوات زجاجية وورقية بهم مواد مخدرة، وتم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من بروكسل، وأجرى التفتيش عماد سيد، مأمور الجمرك، وعمرو عبد المنعم، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

وأمر أحمد السيد، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة لحيازته مخدرات.​