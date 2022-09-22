تركيا: 6 سفن محملة بالحبوب تبحر من أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الاثنين إبحار 6 سفن شحن من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء نقلاً عن البيان: «أبحرت 6 سفن جديدة من الموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب».

ولم توضح الوزارة وجهة هذه السفن أو نوعية الحبوب التي تحملها.

وفي 22 جويلية الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بشرق أوروبا إلى العالم.