اليوم: بحضور زعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة... جنازة رسمية لملكة بريطانيا

اسماعيل عبد الحي - تودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم الملكة إليزابيث في جنازة رسمية مهيبة، اليوم الاثنين.

وبعد 4 أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش في قاعة وستمنستر التاريخية بلندن، تنتهي في الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش فترة تسجية جثمان الملكة.

وسيكون من بين ألفي شخص تجمعوا للمشاركة في الجنازة نحو 500 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان نائب رئيس الصين.

تفاصيل الجنازة الملكية

الساعة 05:30 ت.غ: تنتهي فترة بقاء الملكة في قاعة وستمنستر.

الساعة 09:35: تقوم مجموعة برفع النعش ونقله إلى "عربة المدفع الرسمية" التابعة للبحرية الملكية، التي سبق استخدامها في جنازات الملكة فيكتوريا والملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد لويس مونتباتن.

الساعة 09:44: 142 فردا من البحرية الملكية يقومون بسحب عربة المدفع.

الساعة 09:52: يصل الموكب إلى البوابة الغربية لكنيسة وستمنستر.

الساعة 10:00: تبدأ الجنازة الرسمية بقيادة رئيس فرع كنيسة وستمنستر وتقوم رئيسة الوزراء ليز تراس والأمين العام للكومنولث بإلقاء كلمة.

الساعة 10:55: نهاية مراسم القداس تتبعه دقيقتا صمت في الكنيسة وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، وستتجنب الطائرات التحليق فوق وسط لندن.

الساعة 11:00: نهاية مراسم الجنازة الرسمية بعزف للنشيد الوطني وعزف جنائزي.

الساعة 11:15: ينطلق موكب يضم الملك وبعض أفراد العائلة المالكة إلى قوس ولنغتون في هايد بارك كورنر، وستتبعهم عقيلة الملك كاميلا وزوجات وليام وهاري والأمير إدوارد – كيت وميغان وصوفي بالسيارة.

الساعة 12:00: يصل الموكب إلى قوس ولنجتون، حيث سيُوضع النعش على عربة للانتقال إلى وندسور.

الساعة 2:10 مساء ت.غ: يبدأ موكب الدفن في وندسور، حيث ينضم إليه الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة الساعة 2:40.

الساعة 2:53: يتوقف الموكب أسفل الدرج الغربي لكنيسة القديس جورج.

الساعة 3:00: يبدأ قداس الوداع الأخير يقوده رجال الدين في الكنائس القريبة من مقارها المختلفة، وسيكون من بين المصلين طاقم الملكة الشخصي بالإضافة إلى الحكام ورؤساء الدول التي يظل فيها العاهل البريطاني حاكما للدولة.

قبل الترنيمة الأخيرة، سيتم إزالة تاج الإمبراطورية والكرة والصولجان من النعش ووضعها على المذبح، ويبارك رئيس أساقفة كانتربري، ويتلو ترنيمة: "حفظ الله الملك".

الساعة 6:30: تحضر الأسرة مراسم دفن خاصة ومن المقرر دفن الملكة مع زوجها الأمير فيليب في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.

سيمثل ذلك نهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، على الرغم من أن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى.الساعة 2:10 مساء ت.غ: يبدأ موكب الدفن في وندسور، حيث ينضم إليه الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة الساعة 2:40.

الساعة 2:53: يتوقف الموكب أسفل الدرج الغربي لكنيسة القديس جورج.

الساعة 3:00: يبدأ قداس الوداع الأخير يقوده رجال الدين في الكنائس القريبة من مقارها المختلفة، وسيكون من بين المصلين طاقم الملكة الشخصي بالإضافة إلى الحكام ورؤساء الدول التي يظل فيها العاهل البريطاني حاكما للدولة.

قبل الترنيمة الأخيرة، سيتم إزالة تاج الإمبراطورية والكرة والصولجان من النعش ووضعها على المذبح، ويبارك رئيس أساقفة كانتربري، ويتلو ترنيمة: "حفظ الله الملك".

الساعة 6:30: تحضر الأسرة مراسم دفن خاصة ومن المقرر دفن الملكة مع زوجها الأمير فيليب في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.

سيمثل ذلك نهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، على الرغم من أن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى.

المصدر: سكاي نيوز