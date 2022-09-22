انت الان تتابع خبر هيا الشعيبي وإلهام الفضالة تتبادلان التهديدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الشعيبي أعلنت دخولها إلى السعودية بعد أنباء عن منعها من دخولها سابقا، لتخرج في مقطع فيديو، ملمحة إلى وجود شخص عاود إساءتها بدعوى "تدمير حياتها".

وخرجت الفنانة الكويتية في فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، تزامنا مع دخولها المملكة، معلقة: "وحسبي الله على من ظلمني وكان سبب بإبعادي هالفترة عنكم، واذا انا غلطانة بحق احد، تقلكم هيونة تحبكم، وتعتذر من قلبها اذا فيه شي انا غلطانة فيه".



ولاحقا، قالت الشعيبي إن كلاما مسيئا وصلها عنها، موجهة كلامها بطريقة غير مباشرة إلى غريمتها الفنانة إلهام الفضالة، قائلة: "أنا عبالي تشتكين علي ما بالعادة يعني".

وأكدت أن "صمتها على الإساءات بطلب من محاميها فقط" ، لافتة إلى أنها "لم تتلق بأي يوم نصيحة من الفضالة، بل على العكس تلقت ذما وشتائم منها".

وهددت هيا الشعيبي مواطنتها الفضالة، بالقول إنها تملك "رسائل صوتية تثبت إساءتها لها".

وقالت إن ما تملكه ليست مضطرة لنشره، لأنها "عرف الجهة المعنية التي توصل لها أدلتها"، وفق قولها.



وعلقت في معرض حديثها: "إنتي غلطتي، ما نصحتي ومسجات معي وفويسات عندي، أنا عارفه حق منو اوري، وحق منو أسوي".

واتهمت إلهام الفضالة بإنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل، لمهاجمتها، ساخرة منها بالقول إنها "تشتري بضاعة مقلدة من تركيا وتوحي لمتابعيها بأنها أصلية".

وشددت أن الأدلة التي تملكها ستخرج في (برنامج قوي): "وللي عندي هذا، والله ما رح يطلع إلا برنامج قوي، بس هاه، خللي اسمع انا شنو قايلة، على طول وتوته".

وادعت هيا الشعيبي أن هناك من هاجمها مباشرة بعد تمكنها من دخول المملكة، واصفة إحدى السيدات بـ"الغرابة".

وبدورها، خرجت إلهام الفضالة للرد على "الشعيبي"، لافتة إلى أن هيا الشعيبي قصدت صديقة لها، ومديرة أعمالها القادمة من السعودية لزيارتها في الكويت بوصفها بالغرابة.

وبررت خروجها للرد بأن إساءة هيا الشعيبي لصديقتها ووصفها بذلك الوصف، دفعاها للرد في الوقت الذي "تترفع فيه دائما عن أي رد عليها".

وطالبت الفنانة الفضالة الشعيبي بتحمّل نتيجة خطئها، بدلا من قذف الآخرين واتهامهم.

وسخرت إلهام الفضالة من اتهام هيا الشعيبي لها بإنشاء حسابات وهمية، معلقة: "الحين الاكاونتات الوهمية، كم واحد يقدر يسوي ثنين ثلاثة خمس؟ مو مليون واحد يدش! رحتوا حطيتوها علينا، رحتوا قلتوا أكاونتات وهمية، حق اتهامات الاطفال هذي، أنا وايد اكبر من شذي، أنا لولا قهر هالبنية، وللي ماسكة شغلي وأعمالي، لو ما قهرها وزعلها من اللي سمعته اليوم، ولا لاطلع اتكلم".

وأرجعت الفضالة سبب نعت الشعيبي لصديقتها بـ"الغرابة"، كونها منقبة، مستنكرة ذلك بالقول: "لكن تتهمين صديقتي اللي زايرتني وتتهمينها غرابة، ليش علشان منقبة، النقاب صار غراب".

وقالت إنها لو أرادت الحديث عن الذي دار بينهما لفعلت ذلك، لكنها تفضل "الستر".

وأضافت أن "الشعيبي أخطأت بحق الشعب السعودي، وعليها تحمل ردود الفعل على ذلك".

وألمحت الفضالة كذلك إلى امتلاكها أدلة تدين الشعيبي، مشددة أن "لديها صورا ورسائل صوتية تدينها، لكنها لا تفضل فضحها".

وتابعت أنها لا تكترث بإساءات هيا الموجهة لشخصها، لأنها اعتادت على ذلك، لكنها لن تسمح لها بإهانة معارفها.

وعلقت: "اذا ماتبي تحترميني واعرف ما تحترميني احترمي الضيفة الداشة ديرتج، غرابة وغرابة وسابة فيها ورايحة ديرتها، احترميها على الاقل، بس يابنت الحلال بس".

وعاودت الفنانة إلهام الفضالة تهديد هيا الشعيبي: "حتى سالفة الصحفي اللي سويتيها عندي المسجات والكلام اللي كاتبته وعندي كل شي، يافلانة خلص عاد لا تخلين السالفة تكبر أكثر من جذي، بس يسكت مرة وثنين وعشر، بس توصلين لعند ربعي وتهينيهن خلص".

ودبّ الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة بعد صداقة طويلة بينهما، تزامنا مع حملة أطلقها سعوديون ضد ”الشعيبي“، لما اعتبروه إهانة بحقهم، بسبب تعليق للشعيبي.

وكانت هيا الشعيبي نشرت صورة لأمير قطر تميم بن حمد خلال مشاركته في عزاء أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح، حيث علقت: ”الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك“، ما دفع مواطنين من السعودية للمطالبة بمنع الشعيبي من دخول المملكة.

وكانت إلهام الفضالة قالت إن أصل الخلاف بدأ عندما طلبت من هيا الشعيبي تقديم اعتذار للسعوديين، لكنها رفضت، لتشتعل أزمة بينهما منذ ذلك الحين.

