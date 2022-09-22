العراق والامارات يبحثان تقوية العلاقات والتطورات بالمنطقة العربية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية، أن "حسين التقى ، مع وزير خارجيَّة دولة الإمارات العربيَّة المُتحِدة عبدالله بن زايد، في سياق اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعيَّة العامة للأمم المُتحِدة في نيويورك".وأضاف، ان "اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأبوظبي، وآفاق الارتقاء بها إلى مُستوى يُلبِّي طموحات الشعبين الشقيقين"، مبينا أن "الطرفين ناقشا مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها المنطقة العربيَّة والدوليَّة".

واكد وزير الخارجية العراقي، أن "العراق حريص على تعزيز التعاون المُشترَك مع دولة الإمارات في مُختلِف المجالات"، داعياً الشركات الإماراتيَّة الى "مُساهَمة في إعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة".



وأشار البيان الى أن "عبدالله بن زايد جدد تاكيده على دعم أمن واستقرار العراق"، مُضِيفاً" نسعى دائماً إلى زيادة حجم التعاون مع العراق، وسنُساهِم في إعادة الإعمار، والبناء، وزيادة الاستثمار بالعراق".