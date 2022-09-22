انت الان تتابع خبر تخص أحد نجومها.. أزمة تهدد السعودية في مونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل

وتوقع موريتا، ألّا يتعافى الشهري بشكلٍ كاملٍ من إصابته في الوقت المناسب قبل المونديال القطري، مُضيفًا: "هذه بشرى رياضية جيدة للمنتخب المكسيكي الذي يتنافس مع السعودية في المجموعة الثالثة بكأس العالم".

وكان الشهري قد أجرى عمليةً جراحيةً بوتر القدم في منتصف أبريل/ نيسان الماضي في فنلندا، بعد الإصابة القوية التي تعرَّض لها في مباراة الهلال والشارقة الإماراتي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوزٍ هلاليٍّ بنتيجة (2-1).

وخضع اللاعب في الفترة الماضية لفترة تأهيلية ناجحة، وشارك قبل أيام في جزء من تدريبات الهلال، حيث يأمل في استعادة جاهزيته قبل مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

ويُعد الشهري من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رونار، وقد أحرز 7 أهداف خلال 13 مباراة خاضها مع المنتخب السعودي في مشوار التصفيات إلى المونديال.

وتأهلت السعودية إلى المونديال المقبل بعد تصدرها المجموعة الثانية في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر، وقد أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 "الأخضر السعودي" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.