انت الان تتابع خبر محافظة عراقية ثانية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر محافظ النجف ماجد الوائلي في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 25 أيلول 2022 م الموافق 28 صفر 1444 هـ بمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم)".



وفي وقت سابق من اليوم، قررت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، لذات المناسبة.