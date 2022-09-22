زيلينسكي: العالم لن يسمح لبوتين باستخدام سلاحه النووي

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يعتقد بأن العالم سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع تلفزيون بيلد الألماني، حذر زيلينسكي من الفزع من تهديدات بوتين، قائلا إن ذلك سيُشجع روسيا على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

زيلينسكي اعتبر أيضاً إن فرص إجراء محادثات مع الرئيس الروسي لإنهاء الحرب تتضاءل، مضيفا أن ذلك قد يحدث فقط إذا سحب الزعيم الروسي قواته من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أن أوكرانيا ليس لها أي تأثير على موعد انتهاء حكم بوتين في روسيا، لكنها تريد التحدث إلى موسكو من موقع قوة.

وكرر زيلينسكي دعوته لألمانيا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، قائلا إنها ضرورية لإنقاذ أرواح.

وكان بوتين أمر في وقت سابق بأول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأيّد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا مما يشكل تهديدًا نوويًا للغرب.

في الإطار نفسه، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني “أولاف شولتس” يعتقد أن التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلنتها روسيا بمثابة مؤشرات على أن هجوم موسكو على أوكرانيا لم يكلل بالنجاح.

وفي ما يتعلق بخطط الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إجراء استفتاءات في أربع مناطق محتلة في الأيام المقبلة بشأن الانضمام إلى روسيا، قال المتحدث إن “الاستفتاءات الزائفة” الروسية لن يتم الاعتراف بها أبدا.