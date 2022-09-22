من هو الفنان المصري هشام سليم.. وما سبب وفاته؟

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – فن

فارق الفنان المصري المخضرم هشام سليم عالمنا، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، الذي أنهك جسده.



وبحسب تقارير مصرية، فإن الفنان هشام سليم، أحد أبرز فناني جيل الثمانينيات والتسعينيات، كان يعاني من مرض سرطان الرئة خلال سنواته الأخيرة.

وذكر الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين أن هشام سليم عانى من مضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة سرعت تدهور صحته ليفارق الحياة.

وكان الراحل هشام سليم قد تعرض لشائعة الوفاة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مرضه بالسرطان، الذي اعتبره أهون حالياً من فيروس كورونا.

وكان آخر أعمال هشام سليم السينمائية مشاركته كضيف شرف في فيلم "موسى"، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن هشام سليم هو ابن صالح سليم، رئيس النادي الأهلي المصري الأسبق وأحد الفنانين المصريين في الستينيات، كما أنه شقيق خالد سليم، زوج الفنانة المصرية يسرا.

ويعتبر الفنان المصري هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، أحد أبرز الفنانين المخضرمين أصحاب البصمة الفنية الواضحة في مسيرته الطويلة.

وهشام سليم من عائلة فنية ورياضية مرموقة، فوالده الراحل صالح سليم أحد أبرز رموز الكرة المصرية والنادي الأهلي الذي كان لاعباً له ورئيساً لمجلس إدارته حتى قبل وفاته، كما أنه شقيق خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

ولد هشام سليم بتاريخ 27 يناير 1958 وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الصوتية، التي ترك فيها بصمة واضحة، وأثرت في وجدان المشاهد العربي لما كان يتميز به من تلقائية وصدق في الأداء التمثيلي.

وكان من أبرز المسلسلات التي شارك فيها هشام سليم: "الراية البيضا" و "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و "هوانم جاردن سيتي" و "المصراوية" إضافة إلى أدائه دور "هدهد سليمان" في سلسلة "قصص الحيوان في القرآن".

وعلى صعيد الأفلام السينمائية، شارك هشام سليم في أفلام: "أريد حلاً" و "عودة الابن الضال" و "الأراجوز" و"جمال عبد الناصر" و"الناظر" و"خيانة مشروعة" وغيرها الكثير.

وكان هشام سليم حديث وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بسبب ابنته نورا التي أجرت عملية تحول جنسي وأصبحت ذكراً يحمل اسم نور، والتي حظيت بدعم كامل من الفنان الراحل الذي أكد تفهمه لموقف ابنته وأنه لم يشعر بأنها أنثى منذ الصغر.