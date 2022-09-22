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بعد ميرفت أمين.. رواد التواصل يستهدفون الفنانة يسرا (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وتعرضت يسرا لانتقادات من قبل جمهورها بعد أن تقدم العمر أصبح واضحا عليها رغم محاولات إخفائه بالماكياج والتجميل.

وانتشرت صورا ليسرا تكشف مدى تغير ملامحها، ووصف جمهورها ظهورها بالمفزع، قائلين "الزمن غدر بها".

وكانت قد تعرضت الفنانة ميرفت أمين للتنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول صورتها بدون ماكياج والتي التقطها أحد المصورين في عزاء المخرج الشهير علي عبد الخالق، وبدا على ملامحها علامات كبر السن وكأن الزمن قد هزمها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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