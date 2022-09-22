انت الان تتابع خبر الدولار يحلق لأعلى مستوى منذ 20 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 145 ينا بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة، اليوم الخميس.



كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي، وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

وتظهر توقعات "المركزي" الأميركي، أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6% في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024.

ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3 و3.25% كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وصعد الدولار إلى 145.405 ين، لكنه شهد تقلبات حادة في أعقاب إعلان بنك اليابان وسجل في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.31% عند 144.53 ين.



وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 37 عاما إلى 1.1221 دولار، وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.26% إلى 1.124 دولار.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاما إلى 0.9807 دولار قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18% عند 0.9820 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6593 دولار بعدما لامس 0.6583 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2020.

