نجما العراق يتحدثان عن بطولة الأردن: استعداداتنا جيدة ونسعى للوصول إلى النهائي

الخليج 365 – رياضة

أكد نجما المنتخب الوطني العراقي أمير العماري المحترف في صفوف هالمستاد المنافس في الدوري السويدي وأيمن حسين المحترف في نادي المرخية القطري، أهمية بطولة الأردن الرباعية والتي تُقام منافساتها خلال الفترة ما بين 23 و26 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة البلد المضيف منتخب النشامى إلى جانب منتخبي سوريا وعُمان.



وبحسب جدول البطولة ونظامها، يخوض منتخب الأردن المواجهة الأولى، يوم الجمعة القادم، أمام المنتخب السوري، في الوقت الذي يلتقي فيه المنتخب الوطني العراقي بنظيره المنتخب العُماني في المواجهة الثانية من البطولة باليوم ذاته.

ويشهد يوم 26 سبتمبر، مواجهة تحديد البطل والتي تجمع الفائز من المباراتين، وتُقام في نفس اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال أمير العماري: "استعداداتنا جيدة للبطولة لكن يجب أن يتعرف بعضنا على بعض بالملعب، وأضاف "أتمنى أن نركز خلال المباراة في الملعب".

من جانبه قال أيمن حسين: "فترة الإعداد قصيرة للغاية، وصلنا من المطار وتوجهنا إلى الملعب التدريبي مباشرة" وأضاف: "نسعى للفوز على عمُان في المباراة الأولى والوصول إلى نهائي البطولة".

وأتم" نأمل بأن يتم التجانس بين اللاعبين سريعاً، وكوني من أكبر اللاعبين في التشكيلة فإن الهدف هو دعم الشباب خصوصاً أن تشكيلة المنتخب الحالية تشكل خليطاً بين لاعبي الخبرة والشباب، وشدد: "نلعب الآن في أجواءٍ رطبة ستُساعدنا في تقديم مستوى جيد"، بحسب موقع winwin .