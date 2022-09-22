انت الان تتابع خبر في سابقة هي الاخطر.. العراق يبدأُ باستخدام المخزون المائي الاحتياطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقليل حصة المياه التي تصل نهري دجلة والفرات من قبل تركيا لادنى المستويات، وتغيير مجرى الانهر المغذية لنهري سيروان في محافظة ديالى من قبل ايران يضعان العراق امام خطر شح المياه ولربما الوصول الى استخدام المخزون المائي الاحتياطي في بحيرة الثرثار، الذي يعد اخر الحلول لايصال المياه الى الاراضي الزراعية والاستخدام البشري في خطوة يراها معنيون بأنها ستعرض البلاد لجفاف مائي في السنوات المقبلة.



وبرغم وجود اتفاقية موقعة بين بغداد وانقرة في تسعينيات القرن الماضي، والتي تنص على توزيع المياه الاقليمية وفقا للاحتياجات السكانية. الا ان حكومة تركيا لم تحترم هذه الاتفاقية، ليقترح خبراء الشأن الاقتصادي استخدام ورقة ايقاف التبادل التجاري كوسيلة ضغط ضد تركيا وحتى ايران لحين ايقافهما عن تلك الممارسات غير القانونية بحق العراق.