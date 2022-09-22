بينها الريال السعودي.. أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات أمس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.56 جنيه للشراء بزيادة قرش، و62.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.15 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.29 جنيه للشراء بزيادة قرش، و5.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.23 جنيه للشراء بزيادة 13 قرش، و51.73 جنيه للبيع بزيادة 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 4.98 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 27.03 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و27.54 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.