بالصور- مصادرة مكبرات الصوت من الباعة الجائلين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محمد عامر، حملة، صباح اليوم الخميس، لمصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في نطاق المدينة.

أشار رئيس المدينة إلى أن الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد كثفت حملاتها المكثفة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلين، لما تسببه من إزعاج المواطنين.

وأكد على استمرار متابعة هذه الحملات لمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، والتسبب في إزعاج المواطنين وكبار السن والمرضى، وذلك ضمن خطة مجلس المدينة في القضاء على كافة مسببات التلوث لتصبح بورفؤاد خالية من التلوث بأنواعه المختلفة.