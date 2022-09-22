وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع وفد جامعة ساوثهامبتون البريطانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع وفد جامعة ساوثهامبتون البريطانية، لبحث التعاون العلمي والأكاديمي المشترك، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي، معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مُثمنا زيادة التعاون بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية لتعزيز الخبرات بين الجانبين.

وأشاد الوزير بالعلاقات بين المملكة المتحدة ومصر في مجال تطوير التعليم العالي، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصري، مستعرضا منظومة الجامعات في مصر والتي تتنوع ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات.

وأضاف الوزير أن مصر تسعى دائمًا لتطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتميزة وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل فرص اغتراب الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي والحصول أيضا على شهادات دولية داخل بلدهم، وكذلك المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فُرص للتعليم الأجنبي بمصر.

وخلال اللقاء، بحث الوزير مع وفد جامعة ساوثهامبتون البريطانية زيادة فرص التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي، مشيرا إلى رؤية الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، فضلا عن أهمية تبادل الخبرات مع الجامعات العالمية في المجالات العلمية المتنوعة.

وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي المُشترك وزيادة فرص الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر، مؤكدا اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات والتعاون العلمي والبحثي، وزيادة برامج التبادل الطلابي، ودعم شراكات التعليم العالي الحالية بين مصر والمملكة المُتحدة.

ومن جانبه، رحب وفد جامعة ساوثهامبتون البريطانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ودعم العلاقات في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية المختلفة، وأشادوا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، وما تتميز به من تنوع للجامعات ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.

حضر اللقاء من جانب جامعة ساوثهامبتون البريطانية الدكتور أندرو إيثرتون، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور ديبورا جل، نائب رئيس الجامعة للتعليم، والدكتور بشير الوليد، كبير مستشاري نائب رئيس الجامعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبيلار أرامو، المدير المساعد للتعليم بالجامعة.