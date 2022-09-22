أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 28 و33 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و160 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 80 و280 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 60 و130 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 70 و80 جنيهًا.