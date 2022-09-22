غلق 4 مصانع لحلوى المولد النبوي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أغلقت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، 4 مصانع لحلوى المولد النبوي لمخالفتها الاشتراطات الصحية خلال حملة قامت بها الإدارة بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية.

وجرى المرور على 11 مصنعًا لإنتاج حلوى المولد النبوي الشريف، وجرى سحب عدد كبير من العينات للتأكد من صلاحية المعروض، ومنع الغش التجاري وضبط المخالفين تزامنًا مع قرب المولد النبوي.

من جانبها قالت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، في بيان لها، الخميس، إن الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية، قامت بالمرور على 11 مصنعا لإنتاج حلوى المولد النبوي الشريف، وسحب 122 عينة من الأصناف المختلفة من حلوى المولد، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد معمليًا من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تم تحرير 11 محضرا لعدم استيفاء المنشآت لشروط النظافة الصحية، وتحرير 26 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وإعدام كمية من الأغذية التالفة حوالي 350 كجم من منتجات حلوى المولد المختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.