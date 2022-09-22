إصابة قهوجي وعامل بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب قهوجي وعامل بطلقات نارية متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في مشاجرة؛ بسبب خلافات الجيرة، دائرة مركز شرطة سوهاج، جرى المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من "أحمد. س" 35 عامًا قهوجي مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وشقيقه "رأفت. س" 40 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ويقيمان دائرة المركز.

اتهم المصابان المدعو "عصام. ا" 54 عامًا مزارع ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابتهما، بسبب خلافات الجيرة.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية آلية" بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.