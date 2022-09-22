بالصور- تطهير وتعقيم مدارس بورسعيد استعدادًا للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملاتها الموسعة، اليوم الخميس، لتطهير وتعقيم مدارس المحافظة، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وشكلت الأحياء لجانًا تضم الإدارة الهندسية، وإدارات: الطرق، والصرف الصحي، الكهرباء، تحسين البيئة، الحدائق والقوارض والحشرات، والعلاقات العامة والمتابعة، وذلك للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

وانتشرت فرق مكافحة القوارض والحشرات بكافة الأحياء لتطهير وتعقيم مدارس بورسعيد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.