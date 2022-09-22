مهندسة زراعية تنهي حياتها بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت مهندسة زراعية حياتها، اليوم الخميس، بتناول الحبة القاتلة، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سوسن. م" 24 عامًا حاصلة على بكالوريوس زراعة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

أفادا كل من والدها، ووالدتها "نادية. ع" 54 عامًا ربة منزل بتناول ابنتهما المذكورة قرص لحفظ الغلال بمنزلهما، ما نتج عنه وفاتها، وأضافا بأنها تمر بحالة نفسية سيئة، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.