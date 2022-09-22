انت الان تتابع خبر "هذا ما عانوه".. صحة السليمانية تعلن تسمم قرابة الـ100 طالب - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قرابة الـ 100 تلميذ من مدرسة واحدة تسمموا خلال ٢٤ الساعة الماضية".

وأضافت، ان "التلاميذ كانوا يعانون من مشكلة الاسهال والتقئ وقاموا بزيارة المستشفى لغرض العلاج".



وأشار البيان الى أن " مدير عام الصحة أوصى لجنة خاصة بالمدارس لمتابعة الحالات مباشرة وأخذ عينات الغذاء والماء للفحص المعملي".

يتبع..