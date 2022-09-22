ميسي يتفوق على 11 نادياً من الدوريات الخمسة الكبرى.. فماذا حقق؟

الخليج 365 – رياضة

تفوق الاسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في أرقامه المميزة هذا الموسم، على العديد من الأندية البارزة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.



ولعب ميسي (35) عاماً هذا الموسم 8 مباريات في الدوري الفرنسي أحرز خلالها 4 اهداف مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، إلى جانب خوض مباراتين في دوري أبطال أوروبا، أحرز خلالهما هدفاً واحداً مع تقديم تمريرة حاسمة.

وبحسب موقع (WhoScored) الشهير، فقد أكمل ميسي حتى اللحظة 35 مراوغةً ناجحة هذا الموسم، متفوقاً على 11 نادياً من أصل 98 تخوض منافسات البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ومن أبرز الأندية الأوروبية الكبرى التي تفوق عليها ميسي، إشبيلية الذي يملك في جعبته 30 مراوغة، ووست هام الذي يملك 33 مراوغة، إلى جانب إنتر ميلان الذي قام لاعبوه هذا الموسم بـ 33 مراوغة فقط.

جديرٌ بالذكر أن أداءَ ميسي المذهل هذا الموسم، يمنح الجماهير الأرجنتينية الأمل في قدرة نجم باريس سان جيرمان على قيادة منتخب بلاده نحو التتويج بلقب مونديال قطر 2022، في آخر فرصة حقيقية أمام "البرغوث" لتحقيق هذا الحلم.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني نهائيات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.