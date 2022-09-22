انت الان تتابع خبر الاطاحة بـ "مطلوب" بتهم اغتصاب سندات واموال في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٢ على جرائم تتعلق باغتصاب السندات والاموال".وأضافت، انه "تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق مذكرة قبض وتحري".

وأشار البيان الى ان "المطلوب تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

