انت الان تتابع خبر "كشف فائدتها".. توضيح هام من الرافدين بشأن سلف العقود - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص سلف موظفي العقود في دوائر الدولة.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف يمنح سلفة 5 ملايين و10 ملايين لموظفي العقود الموطَّنة رواتبهم على مصرف الرافدين"، مشيرا الى أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

ولفت البيان ان "فروع المصرف في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة والرسمية التي تستقبل طلبات الترويج عن السلف والقروض".