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"كشف فائدتها".. توضيح هام من الرافدين بشأن سلف العقود - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
أصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص سلف موظفي العقود في دوائر الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف يمنح سلفة 5 ملايين و10 ملايين لموظفي العقود الموطَّنة رواتبهم على مصرف الرافدين"، مشيرا الى أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

 

ولفت البيان ان "فروع المصرف في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة والرسمية التي تستقبل طلبات الترويج عن السلف والقروض".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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