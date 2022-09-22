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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلا من جابريليوس لاندسبيرجيس وزير خارجية ليتوانيا ويان ليبافسكي وزير خارجية التشيك وزبيجنيو راو وزير خارجية بولندا وأنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية مملكة النرويج وأورماس رينسالو وزير خارجية أستونيا وجيرومي خافيير والكوت وزير خارجية باربادوس".

"أوكرانيا والمناخ والغذاء" تتصدر مباحثات عبدالله بن زايد في نيويورك (صور)



وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزراء الخارجية "عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها الأزمة في أوكرانيا وأزمة الطاقة والغذاء، وسبل تحقيق الاستقرار في السوق العالمي وتعزيز الجهود العالمية المبذولة لصون السلم والأمن الدوليين".

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وفي هذا الصدد، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز الشراكات العالمية والتعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية من أجل خلق فرص متنوعة لتحفيز النمو الاقتصادي في المجتمعات.



كما جرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات وهذه الدول في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والسياحية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

وتم استعراض سبل تحفيز التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي وأهمية التركيز على تحقيق التقدم في هذا الملف الذي يرتبط بشكل مباشر بمسارات التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في مختلف الدول.

كما جرى أيضا خلال اللقاءات استعراض استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

كما التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة جوانا الكساندرا وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.

وعقب اللقاء، وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزيرة خارجية السلفادور على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

كما وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجوانا الكساندرا على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات والسلفادور.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية البرازيل، كارلوس ألبيرتو فرانسا،

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرازيل وآفاق تعزيز روابط التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.

كما جرى استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحلف الناتو، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



كما استعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وناقشا عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أن دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي تجمعهما شراكة متميزة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى الحرص على تنمية التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد ينس ستولتنبرغ بالإسهامات البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وكذلك جهودها الإنسانية والإنمائية البارزة التي يمتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم.



وحضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والسفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.