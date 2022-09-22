زيلينسكي: العالم لن يسمح لبوتين باستخدام أسلحة نووية

21 سبتمبر , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه لا يعتقد بأن العالم سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية.
وفي مقابلة مع تلفزيون بيلد الألماني، حذّر زيلينسكي من الفزع من تهديدات بوتين، قائلاً إن ذلك سيُشجع روسيا على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وقال «لا أعتقد بأن (بوتين) سيستخدم هذه الأسلحة. لا أعتقد بأن العالم سيسمح له باستخدامها».
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