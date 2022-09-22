الاحتجاجات تتوسع في إيران وحصيلة القتلى ترتفع

طهران: أعلنت إيران اليوم الأربعاء سقوط 3 قتلى بينهم أحد أفراد قوات الأمن خلال الاضطرابات التي تجتاح البلاد، تنديداً بوفاة شابة احتجزتها الشرطة، لليوم الخامس.

وقالت منظمات حقوقية إن شخصا آخر على الأقل قتل أمس الثلاثاء، ما يرفع العدد إلى 7 على الأقل.

أثارت وفاة مهسا أميني، 22 عاماً، التي قبضت عليها شرطة الأخلاق في طهران في الأسبوع الماضي بسبب‭ ‬ملابس وصفت بـ "غير لائقة" غضبا عارماً على قضايا من بينها الحريات في إيران، والاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة العقوبات.

وانطلقت الاحتجاجات السبت خلال تشييع جنازة أميني في إقليم كردستان إيران، ولا تزال متواصلة في معظم أنحاء البلاد، ما أثار مواجهات في ظل سعي قوات الأمن لقمع المظاهرات.