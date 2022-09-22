شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يكرم كبار الإعلاميين فى الوطن العربى بجائزة الرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، التي ينظمها في قلعة صلاح الدين، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور وزراء الإعلام العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تسليم جائزة "الرواد" لـ 11 من كبار الإعلاميين في الوطن العربي، وهم: عبدالله البقالي من المغرب، وعيسى الشايجي من البحرين، ومحمد العريمي من سلطنة عمان، ونبيل عمرو من فلسطين، ومحمد الحمادي من الإمارات، ومؤيد اللامي من العراق، وصادق محمد العماري من قطر، وخالد بن حمد المالك من السعودية ومحمد حسن سليمان الداوديه من الأردن، ويوسف مارون القصيفي من لبنان، ومحمد سلماوي من مصر.