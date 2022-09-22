شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يستقبل وزير الإعلام البحرينى لبحث سبل التعاون الإعلامى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين والوفد المرافق له.

وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الإعلامية من حيث التعاون فى المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك والتدريب، وتفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي الموقعة بين البلدين.

وأكد زين على ضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع الجانب البحرينى لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية.

كما أكد الدكتور رمزان النعيمى على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، حيث طلب تنفيذ إنتاج مشترك فى أعمال درامية وبرامجية.

وقد اصطحب حسين زين الدكتور رمزان النعيمى وزير الإعلام البحرينى، والوفد المرافق له فى جولة تفقدية داخل ستديوهات الوطنية للإعلام بماسبيرو ، حيث تم زيارة ستديو ( 46) الذي يحمل اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، وستديو ( 45) إذاعة، حيث اطلع على الثرات الفني الإذاعي الفريد لعمالقة الفن بمصر، كما تم زيارة ( ستديو 5 وستديو 16 قطاع الاخبار ) وستديو راديو مصر، ثم قام ضيوف الهيئة بزيارة ستديو( 10) ومعرض الأجهزة التراثية ببهو مبنى الوطنية للإعلام.

وقد أشاد وزير الإعلام البحريني خلال الجولة التفقدية بعراقة المبنى وتاريخ الإعلام المصري وتراثه الفني والثقافي الفريد ،كما أبدى إعجابه بالتقنيات الحديثة بالاستديوهات، وأثنى على احترافية ومهنية الكفاءات والكوادر الإعلامية المتميزه التى تذخر بها القلعه الإعلامية الوطنية العريقة بماسبيرو.