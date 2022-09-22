"التدبير وإنفاق المال في الأسرة".. نصائح البابا تواضروس لبناء أسرة مسيحية مقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية بالعباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل السلسلة التعليمية الجديدة "الاتحاد الزيجي" كأساس لبناء أسرة مسيحية مقدسة، حيث تناول ٣ أجزاء من الكتاب المقدس، جزءً من الأصحاح الثاني عشر من إنجيل لوقا والآيات من ١٣ وحتى ٢١، وأيضًا جزءً من الأصحاح الثالث من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي والآيات ١٧ و ١٨، وكذلك جزءً من الأصحاح السادس من رسالة القديس بولس الرسول الأولى لتلميذه تيموثاوس والآيات من ٦ وحتى ١٠.

وأشار إلى أن المال هو نعمة وعطية من الله للإنسان لاستخدامه كوسيلة ولكنه لا يجلب السعادة والفرح، لذلك يحتاج الإنسان أن يكون متوازنًا ومدبرًا في إنفاق المال، وأوصى على أهمية تربية الأبناء على التدبير في استخدام المال، ثم تناول الاستخدام الأمثل للمال داخل وخارج الأسرة.