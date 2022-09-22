منظمة دولية تدعو قادة العالم في نيويورك لإنقاذ ناقلة النفط "صافر"

محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)

حثت منظمة إنقاذ الطفولة الإغاثية الدولية اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي على التعامل مع قضية ناقلة النفط صافر باعتبارها حالة طوارئ دولية وإطلاق الأموال لمنع وقوع أي حوادث كارثية محتملة على سواحل اليمن.

وأفادت المنظمة الدولية ـ في بيان لها أوردته قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية ـ بأنه من الضرورة اتخاذ قادة العالم المجتمعين في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع، خطوات جدية للتعامل مع قضية ناقلة النفط صافر باعتبارها حالة طوارئ دولية وإطلاق الأموال الآن لمنع حدوث أي كوارث محتملة خلال الاشهر المقبلة".

وأشارت المنظمة إلى أنه "مع اقتراب الطقس البري في الشتاء، يتعرض أكثر من مليون برميل من النفط الخام لخطر الانسكاب في البحر الأحمر من ناقلة النفط العملاقة صافر التي كانت تصدأ قبالة الساحل اليمني منذ عام 2015".

وأضافت: أنه "بحلول شهر أكتوبر، من المتوقع أن تجعل الرياح العاتية والتيارات المتقلبة عملية نقل النفط أكثر خطورة وتزيد من خطر تحطم السفينة، وتطلق العنان لعواقب إنسانية وبيئية واقتصادية كارثية لملايين الأطفال في منطقة مدمرة بالفعل".

وحذرت المنظمة الدولية من عواقب وخيمة قد تنتج عن تسرب النفط من حزان الناقلة صافر التي ترسو قبالة سواحل اليمن، قائلة : "يمكن أن يؤدي أي تسرب محتمل أيضًا إلى تعليق الأنشطة في ميناء الحديدة، النقطة الرئيسية لدخول المساعدات لليمن، مما يحرم ملايين الأطفال من الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة ويعيق الاستجابة الإنسانية في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد".

وأشارت إلى أن أي تسرب "يمكن أن يؤثر أيضا على محطات تحلية المياه عبر الساحل اليمني، مما قد يقطع إمدادات المياه النظيفة لملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم".

وكان وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، قد دعا في وقت سابق إلى التفاعل مع مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الجماعي لسد فجوة التمويل الخاصة بعملية الانقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، ونقل النفط إلى سفينة آمنة.

يشار الى أن ناقلة النفط "صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، لم تخضع لأي صيانة منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وباتت تهدد المنطقة بأسوأ كارثة بيئية.