شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| تقارير تشير إلى تغيير اسم النادي.. وطرد المدير التسويقي للبلوز بشكل مُفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز أخبار نادي تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 21 من سبتمبر الجاري، وذلك ما نرصده لكم في السطور التالية.

بويلي يتسبب في تغيير اسم تشيلسي.. الحقيقة كاملة



ظهرت العديد من التقارير الإنجليزية في الساعات القليلة الماضية التي تؤكد إلى اقتراب تغيير اسم نادي تشيلسي بعدما تعثر ملكيته إلى تحالف استثماري بقيادة رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي.

وبعد 118 عاما سيتخلى نادي تشيلسي عن اسمع ليصبح "نادي لندن كاوبويز"، وفقًا لما أكدته العديد من المواقع الإخبارية.

إلا أنها مجرد شائعات ليس لها أي اساس من الصحة، حيث سيبقى تشيلسي كما هو في ظل ولاية بويلي، ولم يتم تغيير اسمه في الوقت الحالي أو فيما بعد.

بسبب "رسائل غير لائقة".. تشيلسي يستقر على إقالة مديره التسويقي

قام تشيلسي داميان ويلوبي بتعيين كمدير تسويقي، في إطار خطة المالك الجديد للبلوز تود بولي لتدعيم جانب التسويق بالإضافة إلى الجانب التجاري للنادي اللندني.

وبشكل غير متوقع تمت إقالة ويلوبي اليوم من جانب إدارة النادي الإنجليزي بعدما اتهم فيه بأنه أرسل "رسائل غير لائقة" أرسلت إلى كاتالينا كيم "وكيلة تجارية"، ما ترتب عليه إقالته.

ووفقًا للبيان الذي نشره النادي فإن ويلوبي أرسل تلك الرسائل من قبل استلام منصبه في تشيلسي.

وذكر تشيلسي من خلال متحدثه الرسمي: "الأدلة على إرسال رسائل غير لائقة من قبل السيد ويلوبي قبل تعيينه في تشيلسي تم توفيرها والتحقيق فيها من قبل النادي".

واستمر: "تلك الرسائل كات قبل تعيينه في النادي، فمثل هذا السلوك بالتأكيد ضد بيئة العمل والثقافة المشتركة التي تتأسس في النادي مع ملاكه الجدد".

في سياق آخر.. أقال تشيلسي المدرب الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق خلال الأيام الماضية، ليُعين جراهام بوتر بديلًا عنه.

وجاء ذلك بسبب النتائج المخيبة التي حلت على صح فوق البلوز منذ مطلع الموسم الجاري، آخرها الخسارة أمام دينامو زغرب في دوري الأبطال بهدف مفاجئ.

الجدير بالذكر يقع تشيلسي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10نقاط فقط لا غير.