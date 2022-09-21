21 سبتمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك لـ«رويترز» اليوم الأربعاء إن التعبئة الروسية كانت خطوة متوقعة وستثبت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة وتؤكد أن الحرب لا تسير وفقاً لخطة موسكو.
وأضاف في رسالة نصية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تحميل الغرب مسؤولية بدء «حرب غير مبررة» والوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا: تعبئة روسيا للجيش كانت «متوقعة» وتظهر فشل مجهودها الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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