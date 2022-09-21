انت الان تتابع خبر التصعيد الروسي الأمريكي.. حديث عن حوار بهذا الشأن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو تلتقط إشارات متفرقة من واشنطن بخصوص استئناف الحوار بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت".





وأشار لافروف إلى أن هذا ينطبق أيضا على المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح. وقال لافروف: "لقد تجمد الحوار الروسي الأمريكي بين الدول عمليا بسبب خطأ الولايات المتحدة، ومن المستحيل بشكل موضوعي الحفاظ على التواصل الطبيعي مع واشنطن، التي تعلن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا كهدف".وأشار لافروف إلى أن هذا ينطبق أيضا على المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح. وأضاف "بطبيعة الحال، نسجل بعض الإشارات المتفرقة من الإدارة الأمريكية وشخصيا من جو بايدن، فيما يتعلق باستئناف الحوار بشأن معاهدة ستارت، لكن ما زال مقصدها غير واضح".

وكان بوتين أعلن في وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش الروسي، من أجل رفد جبهات القتال في أوكرانيا، مشددا على أنه لا يمزح بشأن سعيه لاستعمال كل الوسائل بما فيها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن بلاده وصيانة أمنها وأراضيها، بمواجهة ما وصفه بالابتزاز النووي الغربي.

فيما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء" أن بلاده "تأخذ على محمل الجد تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية في النزاع مع أوكرانيا.