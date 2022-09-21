انت الان تتابع خبر احتجاجات إيران.. طهران تكشف عن تطورات جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد قوات الأمن الداخلي في شيراز، شيباني: "خلال تجمعات ليلة الثلاثاء في شيراز، عقب دعوة مناهضي الثورة للتظاهرات في المدينة، وقع (قتل) أحد مساعدي الشرطة إثر إصابة بليغة تعرض لها خلال الاشتباكات الحاصلة".وأضاف: "أصيب 4 ضباط شرطة آخرين في شيراز، كما تم اعتقال نحو 15 شخصا من المتورطين في الاشتباكات".

الى ذلك، كشفت شرطة محافظة كردستان في إيران عن تفاصيل مقتل 4 أشخاص في محافظة كردستان في ظروف غامضة.

وفي التفاصيل، قال قائد شرطة كردستان، علي آزادي: "أطلقت الجماعات المناهضة للثورة النار على شخص يدعى محمودي قبل يومين في مدينة سقز، ثم نقلته بواسطة سيارة بيجو بدون لوحة ترخيص مع ركاب ملثمين، ونقلته إلى مستشفى المدينة حيث توفي بعد ربع ساعة من وصوله، وبعدها مباشرة قامت وسائل إعلام المعارضة ببث مقاطع مصور من القتيل".



وأضاف آزادي: "الفيديو يظهر إطلاق النار على هذا الشخص في مكان غير مزدحم، بينما كانت قوات الشرطة تتواجد فقط في الشوارع الرئيسية للمدينة، يبدوا أنها كانت عملية مدروسة".

وأردف: "لسوء الحظ، قتل اليوم شخص آخر يدعى فواد قديمي، بصورة مشابهة للعملية الأولى، ما يظهر استهداف هؤلاء الأشخاص بعملية اغتيال مخطط لها مسبقا"، متابعا: "من بين هؤلاء قتل 3 أشخاص برصاص ناري وشخص واحد قتل بمقذوف غير ناري تم إطلاقه من سلاح شوزن من مسافة قريبة أدت إلى مقتله.. الجماعات المناهضة للثورة تريد تحميل الشرطة والسلطات الأمنية مسؤولية هذه الأعمال".

يذكر أن تظاهرات انطلقت قبل يومين، في طهران وعدد من المدن الإيرانية احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني، التي قضت أثناء احتجازها، وبعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق" خلال زيارتها إلى طهران، بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة".

وبينما قالت الشرطة إن مهسا تعرضت لأزمة قلبية نفت عائلتها أن تكون الشابة تعاني أي مشكلة قلبية، بينما ترددت اتهامات بأن مهسا قضت "تحت التعذيب.

